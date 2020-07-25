برايتون يقترب من ضم نجم ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي برايتون اقترب من التعاقد مع آدم لالانا لاعب وسط ليفربول، الذي ينتهي تعاقده مع الريدز في نهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وأقادت شبكة "سكاي سبورتس"، السبت، إن برايتون يجري محادثات مع اللاعب الإنجليزي الدولي السابق بشأن الحصول على خدماته لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان صاحب الـ32 عاما ودع زملائه في ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي، مؤكدا أنه يتطلع للعودة إلى آنفيلد مع فريق منافس في الموسم المقبل.

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وصرح لالانا: "سيكون من المؤسف أنني لن أحظى بفرصة لقول وداعًا بشكل صحيح، لكنني متأكد تمامًا من أنني سأعود إلى أنفيلد وسأبحث عن ثلاث نقاط ضدهم".

وأضاف: "أنا متأكد من أنهم سوف يعطوني ترحيبا لطيفا وسيكون من الجيد أن أقول وداعا بشكل صحيح، وأنا متأكد من أن ذلك سيحدث الموسم المقبل في مرحلة ما".

وشارك لالانا هذا الموسم في 22 مباراة مع ليفربول، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب أساسيا إذ لم يبدأ سوى ثلاث مباريات فقط في بريميرليج ولم يشارك منذ استئناف المسابقة.

يُذكر أن لالانا انضم إلى ليفربول عام 2014 قادما من ساوثهامبتون، ليُتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.