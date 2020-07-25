"لعبت 5 سنوات وإنت مبطل".. عضو الإسماعيلي السابق يهاجم فاروق جعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم علي غيط عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، فاروق جعفر نادي الزمالك السابق، بعد تصريحات الأخير حول استفادة الأندية المصرية من التحكيم في البطولات الأفريقية.

وعلّق عضو الإسماعيلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك" على تصريحات فاروق جعفر، قائلاً :"لن نقبل كلامك وتشكيكك في أول بطولة أفريقية تدخل مصر بالعرق والعطاء وليست بالتمثيل إنه الإسماعيلي يا...".

وتابع :"انت فضلت تلعب خمس سنوات وانت مبطل علشان تسقط في منقطة الجزاء وتأخذ ضربات جزاء، مش علي أبو جريشة اللي يلعب بيده ياروقه التمثيل المصري.. فوقوا لنفوقكم".

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وكان فاروق جعفر فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الأولى من صباح السبت، بعدما أعلن عن استفادة الأندية المصرية من التحكيم في البطولات الأفريقية خلال حقبة الثمنينات.

هذه التصريحات أثارت العديد من الجدل في الوسط الرياضي بمصر، ليخرج نجم الزمالك السابق عبر فيديو ليوضح أن تصريحاته لم يكن يقصدها، مشددًا أن مصر ستظل زعيمة الكرة الأفريقية.