مران الزمالك.. انتظام فتحي وبامبو.. وتدريبات خاصة لشيكابالا وأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

واصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعبه في ميت عقب؛ استعداداً لوديته أمام وادي دجلة يوم غد الأحد.

وبدأ المران بجلسة خاصة بين أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق واللاعبين؛ للحديث عن أخطاء مباراتهم الماضية أمام بيراميدز؛ خاصة في خط الدفاع، مطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء قبل عودة المباريات الرسمية مرة أخرى.

وشهد المران انتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أنها البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.

وتعافى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق من الإصابة التي كان يُعاني منها بآلام في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام بيراميدز.

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وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة وادي دجلة الودية غدا.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وكاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول تدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية؛ حيث خصص الجهاز الفني للفريق برنامجاً تدريبياً للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم، كما يؤدي باقي لاعبي الفريق تدريبات بالركض مع إجراء إطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية مع مجموعة وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد مع مجموعة أخرى.

وأدى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش تدريبات الزمالك اليوم؛ حيث فضّل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لأداء بعض التدريبات التأهيلية لتجهيزه بالشكل الأمثل.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير؛ حيث سيخوض مباراة ودية غداً الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.