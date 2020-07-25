3 جوائز فردية تشعل صراع الجولة الأخيرة لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد حسم الدوري الإنجليزي رسميا بتفوق كاسح لليفربول الذي حصد اللقب بعد انتظار 30 عاما، فإن أحد الحوافز القليلة للجولة الأخيرة من المسابقة، سيتمثل في الصراع على عدد من الجوائز الفردية في الجولة الأخيرة.

ويُسدل الستار على مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، حين تنطلق جميع المباريات العشر للجولة الأخيرة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

3 جوائز فردية ستأخذ بدورها نصيبا كبيرا من اهتمام المتابعين، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية:

- هدّاف بريميرليج:

يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، ويسعى اللاعب الإنجليزي المخضرم إلى حصد جائزة الحذاء الذهبي لأول مرة في تاريخه وسط منافسة رباعية بالمراكز المتقدمة.

ويبتعد داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون عن فاردي بهدفين، حيث سجل 21 هدفا حتى الآن، ويأتي ثالثا الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال برصيد 20 هدفا، ثم محمد صلاح نجم ليفربول ورحيم ستيرلنج هداف مانشستر سيتي بـ19 هدفا لكل منهما.

وفي الجولة الأخيرة التي ستحدد صاحب الحذاء الذهبي، سيلعب جيمي فاردي ضد مانشستر يونايتد، وداني إنجز أمام شيفيلد يونايتد، وأوباميانج ضد واتفورد، وستيرلنج أمام نوريتش سيتي، فيما سيخرج صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج الأرض.

ويسعى صلاح بطل الدوري الإنجليزي لاقتناص الحذاء الذهبي الثالث على التوالي، لكنه بحاجة إلى تسجيل 4 أهداف على الأقل ضد نيوكاسل لمعادلة فاردي إذا لم يسجل في الجولة الختامية، أو خمسة أهداف للانفراد بالصدارة إذا لم يتخطى منافسوه 23 هدفاً.

- الأكثر صناعة:

وصل البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، إلى 19 تمريرة حاسمة في بريميرليج خلال الموسم الجاري، محققا أفضل سجل شخصي له بعد تجاوز رقمه في موسم 2016-2017، بعد صناعة الهدف الرابع لفريقه في الفوز على واتفورد (4-0) بالجولة الماضية.

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وعادل صاحب الـ29 عاما رقم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الحالي، الذي صنع 19 هدفًا في موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق أيضا على سيسك فابريجاس (2014-15) وفرانك لامبارد (2004-05) اللذان صنعا 18 هدفا.

ويملك الفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال الرقم القياسي كأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 17 عاما، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة في موسم 2002-2003، الذي حل فيه الجانرز ثانيا خلف البطل مانشستر يونايتد.

ويمكن لدي بروين معادلة الرقم التاريخي لهنري إذا نجح في صناعة هدف على الأقل في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام نوريتش سيتي غدا الأحد، وقد يستطيع تجاوزه والانفراد بالرقم القياسي لصناعة الأهداف حال صناعة هدفين في المباراة.

- القفاز الذهبي:

سيكون هناك صراع آخر على مستوى حراسة المرمى من أجل الفوز بالقفاز الذهبي، الذي يناله حارس المرمى الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة في عدد المباريات، دون النظر لعدد الأهداف التي تلقتها شباكه على مدار الـ38 جولة من المسابقة.

ويتنافس كل من الإنجليزي نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، والبرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي على الفوز بالقفاز الذهبي، بعدما حافظ الثنائي على نظافة شباكهما في 15 مباراة، وسيأملان في عدم استقبال أي هدف حين يلعب بيرنلي ضد برايتون وسيتي أمام نوريتش.

ويأتي في المرتبة الثانية خلف بوب وإديرسون في قائمة أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم الرباعي روي باتريسيو (وولفرهامبتون) ودين هندرسون (شيفيلد يونايتد) وأليسون بيكر (ليفربول) وكاسبر شمايكل (ليستر سيتي) بعد حفاظهم على نظافة شباكهم في 13 مباراة.

واستفاد العديد من الحراس المتنافسين من غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وصاحب الجائزة في الموسم الماضي 2018-19، حيث ابتعد عن المنافسات في تسع مباريات، بينها واحدة بسبب الإيقاف، والبقية بسبب الإصابة، خاصةً التي تعرض لها ببداية الموسم.