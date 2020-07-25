خاص.. أبو جريشة ردا على جعفر: هدفي سليم.. وعرّفنا الأهلي والزمالك الطريق لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

رد علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، على تصريحات فاروق جعفر، قائد الزمالك السابق، بشأن وجود تلاعب في المباريات الإفريقية وعدم صحة هدفه في مرمى مازيمبي "الإنجلبير سابقا" بنهائي إفريقيا 1969.

وقاد أبو جريشة فريق الإسماعيلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا عام 1969، وهو الأول في تاريخ الأندية المصرية في المسابقة القارية الأعرق للقارة السمراء.

وقال أبو جريشة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أخطف الكرة من يد حارس المرمى خاصةً أنه لم يكن مسيطرا عليها، القانون معروف الحارس لم يمسك الكرة وحصلت عليها بـ(سن الحذاء) قبل أن تصل إلى يديه وسجلت الهدف".

وأضاف: "أرى أن الهدف سليم، والأهم من ذلك أنه لم يعترض أي لاعب من لاعبي الإنجلبير عليه، كنت محاطا بخمسة لاعبين، لكني تظاهرت بالوقوف ثم ركضت بسرعة عالية حتى أتمكن من الوصول إلى الكرة، والجرائد نشرت الصور في اليوم التالي".

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وأوضح: "لو حصلت على الكرة من يد الحارس كما يقول فاروق جعفر كان الحكم سيرتكب خطأ وكنت سأحصل على إنذار، لكن الهدف كان سليما، ويجب أن نذكر أنه في المباراة الأولى ضد الإنجلبير بنهائي إفريقيا، احتسب الحكم ركلة جزاء خاطئة علينا".

وتابع: "الإسماعيلي حصد اللقب بمجهوده، عانينا الأمرين لأن الدوري كان موقوفا والفريق كان مهجرا، عشنا تحت المدرجات في النادي أثناء خوض البطولة ولم نلعب في الإسماعيلية، وكنا نسافر في 48 ساعة لخوض المباريات الخارجية".

وأكمل: "الإسماعيلي هو من عرّف الفرق التالية والأهلي والزمالك الطريق إلى إفريقيا بعدما حصل على أول بطولة إفريقية في تاريخ مصر، أسعدنا مصر بأكملها ووضعنا بصمة لها، كنا أول فريق عربي أيضا يحصد اللقب، أحرزت وقتها ثمانية أهداف في إنجاز تاريخي".

وواصل: "حصدنا البطولة الإفريقية بشرف وكرامة وجهد وعرق، سجلنا 22 هدفا منذ دور الـ16 ولم نخسر أي مباراة بالمسابقة وفزنا داخل وخارج مصر، هذه هي علامات البطل، لم أكن بمفردي في البطولة فالإسماعيلي أحرز أكبر عدد أهداف لفريق مصري بنسخة واحدة في تاريخ المسابقة".

وأتم أبو جريشة قائلا: "أرى أنه تصريح غير موفق من فاروق جعفر، ليست عن الإسماعيلي فقط لا عن منتخب مصر وفريقه نفسه، لو قام هو بفعل ذلك ليس من الضروري أن البقية قاموا بنفس الأمر، لم نعرف الرشاوى أو المجاملات ولم نتحايل حتى على الحكام في المباريات".