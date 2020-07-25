سلبية فحوصات كورونا لحكام تونس قبل إنطلاق الدوري المحلي

خضع اليوم السبت الحكام الدوليين التونسيين الذي بلغ عددهم 104 حكامًا، لفحوصات فيروس كورونا المستجد، ذلك خلال المعسكر الحكام لإعدادهم لاستئنافالدوري التونسي الذي ينطلق مطلع شهر أغسطس المقبل.
جاءت نتائج التحاليل والفحوصات سلبية لجميعالحكام، وخضم الحكام لاختبارات بدنية، أمس الجمعة، في إطار إعدادهم لاستئناف الدوري التونسي.
ويعود الدوري التونسي بعد توقفه في شهر مارس الماضي، آثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
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