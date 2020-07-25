مدافع مغربي يقترب من الانتقال لـ لشبونة البرتغالي

يسعى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لضم المدافع المغربي، زهير فضال لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية.

أوضحت التقارير الصحفية الإسبانية، بأن نادي لشبونة تحرك لضم

المدافع المغربي، وسافر هوجو فيانا، المدير الرياضي للفريق البرتغالي، إلى إسبانيا، و يتواجد حاليا في إشبيلية.

وأضافت التقارير إلى أن المدافع صاحب الـ30 عامًا سينتهي عقده مع ريال بيتيس العام المقبل، وسيسافر إلى مدينة لشبونة، من أجل إجراء الفصوحات الطبية.

ويلعب فضال مع فريقه الإسباني منذ إنضمامه لهم في عام 2017، قادمًا من ديبورتيفو ألافيس.