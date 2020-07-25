يسعى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لضم المدافع المغربي، زهير فضال لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية.
أوضحت التقارير الصحفية الإسبانية، بأن نادي لشبونة تحرك لضمالمدافع المغربي، وسافر هوجو فيانا، المدير الرياضي للفريق البرتغالي، إلى إسبانيا، و يتواجد حاليا في إشبيلية.
وأضافت التقارير إلى أن المدافع صاحب الـ30 عامًا سينتهي عقده مع ريال بيتيس العام المقبل، وسيسافر إلى مدينة لشبونة، من أجل إجراء الفصوحات الطبية.
ويلعب فضال مع فريقه الإسباني منذ إنضمامه لهم في عام 2017، قادمًا من ديبورتيفو ألافيس.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع مغربي يقترب من الانتقال لـ لشبونة البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.