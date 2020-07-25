تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى بالدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق جنوى، الذي سينطلق الساعة فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "لويجى فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "لويجى فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". جاء تشكيل الإنتر لمباراة اليوم كالتالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش Advertisements الدفاع: سكرينيار ، رانوكيا ، جودين ، موسيس الوسط: بروزوفيتش ، جالياردينى ، بيراجى الهجوم: إريكسن ، لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز

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