زينيت سانت بطرسبرج يتوج بكأس روسيا

فاز فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي بـ كأس روسيا عقب فوزه على خيمكي، بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت. سجل هدف الفوز أرتيم دزيوبا هدف التقدم لزينت في الدقيقة 83 عبر ضربة جزاء. هدف التقدم لزينت في الدقيقة 83 عبر ضربة جزاء. وتوج زينيت بلقب كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما توج بـه 3 مرات من قبل في أعوام 1999 و2010 و2016. بـه 3 مرات من قبل في أعوام 1999 و2010 و2016. على الجانب الآخر، أقترب النادي الروسي ، حسبما أشارت التقارير إلى اقترابه من حسم صفقة الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول، مقابل 12 مليون يورو.

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