فولفسبورج يعلن عن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إصابة مدافعه السويسري كيفن مبابو بـ فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لاختبار طبي.

وسيغيب مبابو صاحب الـ25 عامًا عن تحضيرات الفريق للموسم

القادم، نظرًا لحاجته لدخول العزل الصحي في منزله، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة، لكن أكد، المدير الرياضي للنادي، عدم معاناة اللاعب من أي أعراض، لكنه سيظل تحت الإشراف الطبي حتى يتم شفاءه.وأوضح فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوف المصري، عمر مرموش، الذي صعد حديثًا إلى الفريق الأول، سلامة باقي أفراد الفريق، الذين خضعوا جميعًا لفحوصات طبية قبل العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا لموسم (2020-2019).