اخبار الرياضه

فولفسبورج يعلن عن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إصابة مدافعه السويسري كيفن مبابو بـ فيروس المستجد، بعد خضوعه لاختبار طبي.
 وسيغيب مبابو صاحب الـ25 عامًا عن تحضيرات الفريق للموسم

القادم، نظرًا لحاجته لدخول العزل الصحي في منزله، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة، لكن  أكد، المدير الرياضي للنادي، عدم معاناة اللاعب من أي أعراض، لكنه سيظل تحت الإشراف الطبي حتى يتم شفاءه.
وأوضح فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوف المصري، عمر مرموش، الذي صعد حديثًا إلى الفريق الأول، سلامة باقي أفراد الفريق، الذين خضعوا جميعًا لفحوصات طبية قبل العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا لموسم (2020-2019).

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فولفسبورج يعلن عن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا