أعلن نادي فولفسبورج الألماني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إصابة مدافعه السويسري كيفن مبابو بـ فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لاختبار طبي.
وسيغيب مبابو صاحب الـ25 عامًا عن تحضيرات الفريق للموسم
وأوضح فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوف المصري، عمر مرموش، الذي صعد حديثًا إلى الفريق الأول، سلامة باقي أفراد الفريق، الذين خضعوا جميعًا لفحوصات طبية قبل العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا لموسم (2020-2019).
كانت هذه تفاصيل خبر فولفسبورج يعلن عن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.