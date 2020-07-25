زيزو يغيب عن مران الزمالك بإذن الجهاز الفني

حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفنسي باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة.. حيث يتواجد بجوار أسرته في المنيا.

ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل. حيث يتواجد بجوار أسرته في المنيا.ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

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