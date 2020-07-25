نجم آرسنال الشاب يعترف بحيرته حول اختيار المنتخب الإنجليزي أو النيجيري

قال الشاب بوكايو ساكا، جناح فريق آرسنال الإنجليزي، بأن يشعر بالحيرة حول الاختيار للعب دوليًا بين إنجلترا ونيجيريا، بعد تألقه مع المدفعجية خلال الفترة الأخيرة، منذ قدوم المديرالفني الجديد مايكل أرتيتا.
أوضح ساكا في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: حتى اللحظة الحالية، لا لم يتواصل معي أي من المنتخبان، لميتم اختياري من قبل".
وتابع:" الأمر يتعلق بأن أواصل عملي، وعندما يحين الوقت سوف أتخذ القرار، لن يكون القرار سهلًا، أنا سعيد لتمثيل منتخب إنجلترا على مستوى الشباب حتى الآن، ولكني فخور أيضًا بتاريخ نيجيريا، وأن والدي نيجيري".
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