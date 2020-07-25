الهلال يقدم عرض لضم نجم باوك اليوناني

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن تقدم إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عرض مالى ضخم للتعاقد مع البرتغالي أديرينو فيرينها لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني .

أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال قدمت عرض يبلغ قيمته 5 مليون يورو لضم اللاعب لمدة موسمين من ناديه اليوناني بداية من الموسم المقبل.

وأضافت التقارير إلى أن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفني لفريق الهلال علاقة قوية باللاعب البرتغالي الذي يحظى باهتمامه لضمه.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة. قدمت عرض يبلغ قيمته 5 مليون يورو لضم اللاعب لمدة موسمين من ناديه اليوناني بداية من الموسم المقبل.وأضافت التقارير إلى أن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفني لفريق الهلال علاقة قوية باللاعب البرتغالي الذي يحظى باهتمامه لضمه.وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر .يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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