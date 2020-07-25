آدم لالانا: كلوب بالغ بوصفي بـ"الأسطورة"

تحدث آدم لالانا لاعب ليفربول عن وصف مدربه يورجن كلوب له بالأسطورة، ذلك بعد توديع اللاعب الفريق، حيث ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم.

ويلتقي ليفربول غدًا أمام نيوكاسل يونايتد في ختام البريميرليج.

وأكد لالانا أن كلوب بالغ حين وصفه بالأسطورة واصفًا نجاح كلوب مع الريدز، بالنجاح الساحق.

أضاف لالانا في حواره مع الموقع الرسمي للنادي:" قد يكون يورجن بالغ بعض الشئ،

Advertisements

لكننا مجموعة كلنا من الأساطير، الأمر لا يتعلق بعمل فرد، أو اثنين، لكن النادي كله كهيكل، الذي قام بصناعته المدرب".

وواصل:" اتطلع لتحدي جديد، ومتحمس له، هناك مشاعر لدي في الوقت الحالي كثيرة، أنه الوقت الأفضل للرحيل الأن، أرى أنني أستطيع اللعب لمدة سنتين أو ثلاثة على أعلى

مستوى، أحترق شوقًا للعب بشكل أكبر".

اقترب آدم لالانا لاعب خط وسط ليفربول الانجليزي من الانتقال إلى صفوف برايتون وذلك بعد اقترابه عقده مع الريدز من الانتهاء، حيث سيصبح الاعب حرًا عقب مباراة الفريق أمام نيوكاسل غدًا ضمن ختام البريميرليج.

ووفقا لموقع "sport talk" الإنجليزي، فأن آدم لالانا وافق علي الانتقال إلى صفوف برايتون لمدة ثلاثة مواسم، من المقرر الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

وقضى النجم الإنجليزي 6 سنوات ضمن صفوف الريدز، بعدما انتقل لهم قادمًا من ساوثهامبتون.