نقدم لكم فيديو أهداف مباراة السد والخور في الدوري القطري، في أهم مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020 بالجولة الـ 18، في الدوري القطري.

وتعتبر مباراة “السد والخور” هي الأولى للفريقين في الدوري القطري منذ توقف النشاط الرياضي في قطر وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “السد والخور” على قناة بي إن سبورتس HD، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة الكأس 1 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”، على “ستاد جاسم بن حمد” بنادي السد.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم

تشكيلة السد: سعد الشيب – بيدرو كوريا – خوخي – طارق سلمان – بهاء – الانصاري – وو يونج – تاي هي – هاشم عبداللطيف – بغداد بونجاح – أكرم عفيف.

تشكيلة الخور: بابا جبريل – محمد أحمد الجابري – مصعب عبدالمجيد – ميتشيل – عبد العزيز متولي – لوكا بورجيس – ابراهيم صمويل – نايف مبارك – روبيرت ألكساندر – عبدالرحمن محمد – تياجو كويروز – أحمد حموذان.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للسد “أكرم عفيف” 1-0

هدف التعادل للخور “تياجو بيزارا” 1-1

لقطات من المباراة

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