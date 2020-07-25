مصدر.. مهاجم سموحة مرفوض في الزمالك، واتجاه لإعارة مصطفى فتحي

رفض المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون“، التعاقد مع مهاجم فريق سموحة “حسام حسن”، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا بأنه ليس اللاعب المثالي لقيادة هجوم الفريق الأبيض في الموسم القادم.
وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فأن كارتيرون رفض ضم حسام حسن، مؤكدًا أنه لا يمتلك المواصفات التي يرغب فيها، ويميل للتعاقد مع مهاجم الاتحاد السكندري، الفلسطيني محمود وادي، أو مهاجم الهلال السعودي، السوري عمر خريبين.
الجدير بالذكر، أن رئيس نادي سموحة “فرج عامر“، يطالب بالحصول على 30 مليون جنيه نظير بيع حسام حسن لأي نادٍ داخل مصر.
وطلب كارتيرون ضم مهاجم قوي، مع مصطفى محمد، من أجل تدعيم هجوم الزمالك في الموسم المقبل، خاصة مع عدم قناعته بمستوى كلا من الكونغولي كابونجو كاسونجو، وعمر السعيد.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن وجود اهتمام من جانب كارتيرون، بالتعاقد مع مهاجم فريق الهلال “عمر خريبين” خلال الصيف القادم.
اتجاه لإعارة مصطفى فتحي
في سياق آخر، كشف مصدر داخل الزمالك، عن موافقة باتريس كارتيرون على إعارة مصطفى فتحي في الموسم القادم، خاصة أنه تلقى عروضا من جانب أندية عديدة ترغب في ضمه على سبيل الإعارة.
وأوضح المصدر، بأن كارتيرون لديه رغبة كبيرة في إعارة مصطفى فتحي، خاصة أن اللاعب لم ينجح في إستعادة مستواه حتى الآن، بعدما تعرض لعدة إصابات متتاليية في المواسم الماضية.
ولم يحسم مصطفى فتحي موقفه من الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل، خاصة أنه يتطلع للمشاركة في المباريات المقبلة بعد غياب طويل عن المستطيل الأخضر.
وكان اللاعب قد تماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويستعد لخوض التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق الأبيض.
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