رئيس الوداد يوجه رسالة إلى “جاريدو”.. والمدرب يواصل فرض السرية

يواصل مدرب فريق الوداد “خوان كارلوس جاريدو“، فرض السرية الكاملة على تدريبات الفريق، خوفا من تسريب خطط الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل استعدادات الفريق لمباراة مولودية وجدة المؤجلة من الجولة الـ19 في بطولة الدوري المغربي، والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم.

وأوصى جاريدو مسئولو الوداد، بالإطلاع على “هوية” كل شخص يدخل إلى ملعب التدريبات، في إطار فرصة السرية التامة على اللاعبين.

وحدد المدرب الإسباني، اللاعبين الذي سيدافعون عن الفريق في المباريات المتبقية من البطولة المغربية، وكذلك دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه سيستبعد بعض الأسماء وعلى رأسها محمد الناهيري.

على جانب آخر، رفض رئيس الوداد سعيد الناصيري، الاجتماع مع المدافع محمد الناهيري، بعدما فشل في إقناعه بتجديد عقده.

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وكشفت التقارير، أن الناصيري، رفض الاجتماع مجددا مع محمد الناهيري، واشترط عودته للتدريبات الجماعية قبل الجلوس معه مجددا من أجل بحث صيغة توافقية لتجديد التعاقد.

وطالب جاريدو، رئيس الوداد سعيد الناصري، بضرورة حسم ملف الناهيري، في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الوداد في الدوري المغربي وبطولة إفريقيا.

وأبلغ الناصيري، الجهاز الفني لفريق الوداد، برفض الناهيري العودة للتدريبات ويصر على توقيع عقد جديد لمدة ثلاث مواسم مقابل مليار ونصف سنتيم “العملة المغربية”، وهو مبلغ كبير ولا يمكن أن يؤديه الفريق للاعب، إضافة إلى تمرده الغير مبرر على إدارة النادي.

يذكر أن الناهيري يواصل تدريبه بشكل انفرادي في مدينة الجديدة، ويرفض العودة إلى صفوف الوداد، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها 94 مليون سنتيم، في حين يصر مسئولي النادي على أن اللاعب عليه العودة إلى خوض التدريب مع النادي، خاصة أن الموسم لازال مستمر.

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