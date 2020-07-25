رسميًا.. الأهلي يجدد عقد خليفة “أحمد فتحي” لمدة 5 مواسم

نجح مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق“، في الحصول على توقيع كريم يحيى مدافع الفريق والمعار لنادى سموحة، لمدة خمس مواسم مقبلة.

وقام أمير توفيق بالتجديد مع كريم يحيى صاحب الـ21 عاما، بناء على توصية من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، والتى طالبت بالاحتفاظ باللاعب، خاصة أنه خامة مميزة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو المدافع.

ويلعب يحيى في صفوف سموحة على سبيل الإعارة حتى ختام الموسم الجاري، ومن المقرر عودته إلى صفوف الأهلي، عقب ختام الدوري المصري الممتاز.

وعقد مدير التعاقدات بالأهلي، جلسة مع كريم يحيى، ونجح في إقناعه بتمديد العقد لمدة 5 سنوات قادمة، خاصة أن سموحة كان يترقب الحصول عليه مجانا في نهاية الموسم الجاري، حال عودته وعدم قيده ضمن صفوف الفريق.

كريم يحيى من مواليد 1997، ومن المرشحين للعودة إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الموسم القادم، من أجل خلافة أحمد فتحي الذي سيرحل إلى بيراميدز عقب نهاية الموسم الحالي.

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