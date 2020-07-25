نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الدحيل وأم صلال فى الدوري القطري، ضمن مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020، فى إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري نجوم قطر.
وتلك هي الجولة الأولى للدوري القطري بعد الاستئناف عقب فترة طويلة من التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد “كوفيد-19”.
نُقلت مباراة الدحيل وأم صلال في الدوري القطري عبر شاشة قناة بي إن سبورت وقناة الكاس، وأقيمت على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة.
سقط الدحيل فى فخ التعادل أمام ضيفه أم صلال بهدف مقابل هدف، وأهدر نقطتين ثمينتين فى صراعه على التتويج بلقب دوري نجوم قطر.
وتقدم الدحيل بهدف سجله المعز علي في الدقيقة 49 منركلة جزاء، وتدارك أم صلال التعادل من خلال لاعبه عادل أيوب عزي في الدقيقة 52.
ورفع الدحيل رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين أمام الريان، كما رفع أم صلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.
إليكم أهداف المباراة..
هدف التقدم للدحيل من ضربة جزاء 1-0
هدف التعادل لأم صلال 1-1
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