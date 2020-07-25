النصر يُخطط لضم مدافع الهلال السابق

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كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يريد إتمام صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي 2020، بالتعاقد مع محترف نادي الهلال السابق، ميلوس ديجينيك، الذي يلعب حاليا في صفوف ريد ستار الصربي.
وكان ديجينيك قد رحل عن الهلال في صيف عام 2019، بعد 6 أشهر فقط قضاها المدافع الأسترالي مع الزعيم، وقد انضم إلى الفريق الأزرق قادماً من ريد ستار الصربي، لكن تجربته كانت قصيرة بعد التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي هيون سو يانغ، والذي كان سببا رئيسيا في رحيله عن النادي السعودي.
وانضم ديجينيك إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، عندما كان المدرب خورخي جيسوس يتولى قيادة الفريق، وقد لعب المدافع الأسترالي مع الزعيم 18 مباراة، وصنع هدف وحيد، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع، وأحيانا كلاعب وسط مدافع.
وأوضحت المصادر أن النصر دخل في مفاوضات مع المدافع الأسترالي، وأنه يواجه منافسة قوية من أهلي جدة، الذي يسعى هو الآخر لاستقطاب ديجينيك.
وتحاول إدارة النصر تدعيم خط دفاع الفريق، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع نادي جلطة سراي التركي، لشراء عقد البرازيلي مايكون بيريرا، بشكل نهائي.
واستطاع النصر حتى الآن إتمام 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي 2020، حيث ضم كل من: أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري.
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