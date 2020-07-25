بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والخور في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد والخور” في أهم مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020 بالجولة الـ 18، في الدوري القطري.

وتعتبر مباراة “السد والخور” هي الأولى للفريقين في الدوري القطري منذ توقف النشاط الرياضي في قطر وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “السد والخور” على قناة بي إن سبورتس HD، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة الكأس 1 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت قطر والسعودية، على “استاد جاسم بن حمد” بنادي السد.

ويحتل “السد” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الريان” الذي انتصر على فريق “قطر” أمس الجمعة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الدحيل” الذي سيواجه “أم صلال” اليوم.

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في المقابل ينافس فريق “الخور” على النجاة من الهبوط إلى الدوري القطري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأخير الذي يقبع فيه فريق “الشحانية”، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

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السد 2-1 الخور

????️استاد جاسم بن حمد (السد)

????الدوري القطري (الجولة الـ 18)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر كتابي “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث مباشر الكتابي لوصف احداث مباراة السد والخور ضمن الجولة الـ 18 بالدوري القطري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

????نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚫⚪ تشكيلة السد: سعد الشيب – بيدرو كوريا – خوخي بوعلام – طارق سلمان – بهاء – عبد العزيز الانصاري – وو يونج – نام تاي هي – هاشم عبداللطيف – بغداد بونجاح – أكرم عفيف.

سعد الشيب – بيدرو كوريا – خوخي بوعلام – طارق سلمان – بهاء – عبد العزيز الانصاري – وو يونج – نام تاي هي – هاشم عبداللطيف – بغداد بونجاح – أكرم عفيف. ???? دكة البدلاء: مشعل برشام – عبد الكريم حسن – رامي سهيل علي – فيصل محمد آزادي – سعود إبراهيم – أيوب مشهور – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس‎ – حسام حسنين – عبدالله إسماعيل آل علي – طلال فرج –

مشعل برشام – عبد الكريم حسن – رامي سهيل علي – فيصل محمد آزادي – سعود إبراهيم – أيوب مشهور – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس‎ – حسام حسنين – عبدالله إسماعيل آل علي – طلال فرج – ???????? تشكيلة الخور: بابا جبريل – محمد أحمد الجابري – مصعب عبدالمجيد – عبد العزيز متولي – لوكا بورجيس – ابراهيم صمويل – نايف مبارك – روبيرت ألكساندر – عبدالرحمن محمد – تياجو بيزيرا – أحمد حمودان.

بابا جبريل – محمد أحمد الجابري – مصعب عبدالمجيد – عبد العزيز متولي – لوكا بورجيس – ابراهيم صمويل – نايف مبارك – روبيرت ألكساندر – عبدالرحمن محمد – تياجو بيزيرا – أحمد حمودان. ⭕لن يتواجد اليوم المدير الفني لفريق السد “تشافي هيرنانديز” مع الفريق بسبب اصابته بفيروس كورونا، وسينوب عنه مدرب فريق الرديف “ديفيد براتس”.

“1???? بداية المباراة..

“5 يقدم فريق السد لافتة رائعة اليوم حيث وضعوا كلمة “Thank you” على ظهر قمصان لاعبو فريقه بدلاً من اسماءهم تقديرًا لمجهودات المسئولين في دولة قطر اثناء أزمة انتشار فيروس كورونا.

“10 مرت اول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر بين الفريقين في ظل استحواذ السد وتراجع الخور.

“11???? بطاقة صفراء على لاعب وسط الخور مصعب عبدالمجيد بعد تدخل قوي على الكوري الجنوبي نام تاي.

“17 ثلاث تسديدات لفريق السد حتى الآن جميهم خارج المرمى.

“20 الضربة الركنية الرابعة للسد، يتولى تنفيذها نام تاي ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن يبعدها مدافعي الخور.

“24⚽جوووووووووووووووووول – الهدف الاول لفريق السد عن طريق أكرم عفيف.

“24 قصة الهدف: عبد العزيز الانصاري يمرر كرة بطريقة جمالية رائعة بكعب قدمه إلى عفيف الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بيمناه وسدد بيسراه قوية في شباك بابا جبريل.

“26⚽جوووووووووووووووووول – تياجو بيزيرا يحرز هدف التعادل لفريق الخور.

“26 قصة الهدف: خطأ كارثي من دفاع السد تسبب في مرور كرة عالية إلى المهاجم البرازيلي كويزيرا الذي روض الكرة وسددها قوية في المرمى محرزًا هدف التعادل.

“33 تياجو بيزيرا كان قريب من تسجيل الهدف الثاني، بعد مروره بطريقة رائعة من خوخي بوعلام ولكن تدخل سلمان وأبعدها إلى الركنية.

“37 لاعبي الخور يقدمون اداءًا رائعًا من بعد تسجيل هدف التعادل.

“40 تساوى أكرم عفيف بزميله بغداد بونجاح بـ 13 هدف لكل منهما في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري القطري بعد تسجيله هدف التقدم للسد.

“41 فرصة خطيرة لفريق السد – أكرم عفيف يرسل عرضية من الجهة اليمنى يسددها بونجاح في المرمى لترتد من يد جبريل ولكن مدافع الفريق أبعدها إلى الركنية.

“????42 بطاقة صفراء على عبدالعزيز متولي بعد تدخل قوي على بيدرو كوريا.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2⚽جوووووووووووووووووول – أكرم عفيف يسجل الهدف الثاني للسد.

قصة الهدف: عفيف يمر من مدافع الخور على الجهة اليسرى ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى للحارس بابا جبريل.

“45+2 نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“53 بُدلاء لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الإحماء الآن تمهيدًا لإجراء التبديلات.

“57 أحمد حمودان يمر بسرعة كبيرة من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بجوار القائم الايمن لسعد الشيب.

“61 حمودان يتعرض لإصابة بعد تدخل قوي من نام هي، ولكن يعود سريعًا إلى أرض الملعب.

“64 ريتم المباراة انخفض تمامًا عن ما كان عليه في الشوط الأول، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لفترة التوقف الطويلة التي وصلت لأكثر من أربعة أشهر.

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