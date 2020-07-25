إعلامي يسخر من رغبة الهلال في بناء ملعب!

تهكم الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، على التقارير الصحفية التي ذكرت أن نادي الهلال يُخطط خلال الفترة المقبلة، لتدشين ملعب خاص به، وذلك بعد خسارته لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود لمصلحة شركة الوسائل السعودية.

وتساءل الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عن كيفية امتلاك النادي لأي ملعب، وهو ليس ملكية فردية أو شركة، مُضيفًا “لم يستطع أنْ يستأجر باسمه ملعباً فكيف يتملك ؟ .. لازال النادي وكل ماهو باسمه مُلكاً حكوميا .. حلم الملعب الملك يسلي عن فقد الملعب المستأجر .. أحلامكم كحلية !”.

وأنهى بقوله “ليت الهلال يملك ملعباً بل كل الاندية الجماهيرية كأحد الطرق المؤدية لأندية غنية لا تنتظر دعماً حكومياً ولا شرفيا، لكنه لن يحدث مالم تتحوّل هذه الأندية إلى شخصيات اعتبارية استثمارية كما هو الحال في معظم دول العالم .. لن تملك مالم تكن فرداً أو شركة”.

وكانت شركة الوسائل السعودية قد أعلنت الفوز بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، أمام المنافس الهلال، لمدة 10 سنوات، مقابل 265 مليون ريال.

Advertisements

وطرحت جامعة الملك سعود، “محيط الرعب” لمناقصة جديدة، بعد نهاية العقد الموقع في 2017، مع نادي الهلال، الذي قام باستئجار الملعب، على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وكان الهلال قد استحوذ على ملعب الجامعة عام 2017، لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، مقابل 3 ملايين ريال في العام الواحد، وأطلقت عليه جماهير الزعيم بعد ذلك لقب “محيط الرعب” في إشارة إلى أنه مصدر قلق لكافة منافسين الفريق الأزرق.

ومع نهاية فترة التعاقد، دخلت العديد من الشركات في منافسة على ملعب الجامعة، أبرزها شركة الوسائل السعودية التي تقدمت بعرض مغري للفوز بالملعب الذي استضاف مباريات الهلال خلال الفترة الماضية.

..