جماهير الهلال تفتح النار على إعلامي هلالي!

وجهت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة إلى الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن السماري، بعد تصريحاته الأخيرة عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24، حيث ذكر أن الأمور المالية في الزعيم غير مقنعة وغير جيدة، لذلك لا يستطيع منافسة النصر على الصفقات.

واستغربت جماهير الهلال من تصريحات السماري حيال النادي الذي حقق دوري أبطال آسيا العام الماضي، ويتصدر بطولة الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر، كما أن إدارة الزعيم تمكنت من شراء عقد المهاجم صالح الشهري، بشكل نهائي من الرائد، بـ10 ملايين ريال، وجددت عقد المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، لمدة عامين حتى 2022.

وكان السماري قد قال في تصريحاته “أقولها بصوت مسموع، النصر قادم.. والهلال نائم”، في إشارة إلى أن إدارة العالمي تسير بشكل رائع، ويبدو أن الهلال لا ينتبه لهذا بحسب ما قاله الإعلامي “الهلالي”.

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ولا يتوقف الصراع بين قطبي الرياض، الهلال والنصر، على حسم الصفقات المحلية والأجنبية كل عام، خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، ولا يكون الأمر مرتبطًا فقط بالقيمة الفنية للاعبين الذين يتم التنافس عليهم، ولكن تبقى للصفقات أبعاد أخرى “جماهيرية” تتعلق بقدرة كل أحد الفريقين على هزيمة غريمه اللدود في صراع الميركاتو.

وتنتظر جماهير نادي الهلال المواجهة المُرتقبة أمام نادي النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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