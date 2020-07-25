رياضة | زيزو يغيب عن مران الزمالك بإذن كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيزو يغيب عن مران الزمالك بإذن كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفنسي باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد بجوار أسرته في المنيا.

ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار استعدادا الأبيض لاستئناف الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.