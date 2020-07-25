رياضة | زينيت يتوج بطلًا لكأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زينيت يتوج بطلًا لكأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج زينيت سانت بطرسبرج بلقب كأس روسيا، بعد فوز الصعب والمثير على خيمكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بنهائي البطولة الروسية.

ويدين زينيت بالفضل في هذا الفوز لأرتيم دزيوبا الذي سجل هدف الحسم قبل سبع دقائق من النهاية من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح سانت بطرسبرج

وتوج زينيت بلقب كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته ثلاث مرات من قبل في أعوام 1999 و2010 و2016.