رياضة | رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من تصريحات نجمه المصري محمد صلاح، والتي أطلقها بعد الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد تحدث لإذاعة كولومبية عقب انتهاء مباراة تشيلسي الماضية في البريمييرليج، أكد خلالها أنه لا يعرف ماذا سيحدث له في المستقبل، مؤكداً أنه يركز على شئ واحد فقط، هو الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي.

من جانبه، علق كلوب على تصريحات صلاح، حيث قال لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كيف يمكنك رؤية حماس محمد صلاح في البقاء في ليفربول؟ هل رأيت شيئاً مختلفاً؟".

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وتابع كلوب: "لا أمتلك أي فكرة في الواقع حول الأمر، وهذا ما أمتلكه حيال جميع اللاعبين، إذا سألتني حول الآخرين سأرد بنفس الإجابة، بك أفكر في ذلك".

وأتم: "بالنسبة لي يبدو أنه سيبقى، طالما أني لا أسال اللاعبين عن الموسم الماضي أو المقبل".

ويواجه ليفربول المتوج باللقب، مضيفه نيوكاسل يونايتد، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غداً الأحد.