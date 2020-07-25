رياضة | ميلان يخطط للحفاظ على نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يخطط للحفاظ على نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي يخطط للحفاظ على نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر لأطول فترة ممكنة وذلك عقب إبداء العديد من الأندية رغبتهم في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة Bleacher Report البريطانية بأن ميلان يخطط لتجديد عقد بن ناصر على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2024.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن تجديد عقد بن ناصر سيكون مهماً بشأن مستقبل النجم الجزائري وذلك في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه.

وأكدت الشبكة البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي طلبت من نجم الفريق الجزائري رياض محرز الضغط على مواطنه وإقناعه بالإنضمام اليهم علمًا بأن بن ناصر لديه شرط جزائي بقمية 50 مليون يورو.