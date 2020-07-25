رياضة | مران الزمالك| انتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو.. وجلسة خاصة بين عبد العزيز واللاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الزمالك| انتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو.. وجلسة خاصة بين عبد العزيز واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بجلسة خاصة بين أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق واللاعبين للحديث عن أخطاء مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة في خط الدفاع وطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء قبل عودة المباريات الرسمية مرة أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد ويلتقي مع وادي دجلة غدا الأحد على أن يعاود معسكر برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.

Advertisements