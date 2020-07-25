رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية عن إقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم الجزائري ولاعب النجم الساحلي التونسي كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وذكرت صحيفة " المغرب " التونسية أن النادى الأهلى يرغب فى التعاقد مع كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يريد إنهاء الأزمة المالية القائمة مع النجم الساحلي حول صفقة اللاعب السابق للأهلي كوليبالي بالظفر بخدمات العريبي . وأكدت الصحيفة التونسية أن العريبي بات الحل الوحيد لإنهاء أزمة مستحقات الأهلي. ويذكر أن فريق بيراميدز يرغب فى التعاقد مع كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

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