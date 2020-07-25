رياضة | الكشف عن كواليس حوار رئيس فرنسا مع مبابي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن كواليس حوار رئيس فرنسا مع مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض لإصابة عنيفة أثناء مشاركته في مباراة نهائي كأس فرنسا في اللقاء الذي شهد فوز الفريق الباريسي بهدف نظيف على حساب سانت إيتيان.

وأكدت إذاعة RMC Sport الفرنسية أن مبابي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل أثناء الشوط الأول من المباراة النهائية عقب تدخل عنيف من لاعب سانت إيتيان، حيث فشل مبابي في إستكمال المباراة ودخل إلى غرف خلع الملابس باكياً.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن النجم الفرنسي ظهر خلال الإحتفال باللقب بعكازين وواضعاً جبيرة على ساقه وأنه من المقرر أن يخضع مبابي للمزيد من الفحوصات لتحديد مدة خطورة الإصابة.

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وكشفت الإذاعة الفرنسية كواليس الحديث الذي دار بين مبابي وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أثناء استلام الكأس، حيث لم يكن مبابي قلقاً كثيراً من الإصابة.

وقال ماكرون لمبابي:" ماذا حدث ؟ " فرد عليه مبابي قائلاً:" قد يكون هناك شرخ بسيط "، ثم قال ماكرون لمبابي :" هل تعتقد أن هناك كسر؟ " فرد عليه مبابي :" لا أعتقد ذلك ".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن مبابي يطمح أن يكون جاهزاً لمواجهة أتلانتا في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 12 أغسطس المقبل في حين من المتوقع غيابه عن نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم 31 يوليو الحالي.