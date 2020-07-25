رياضة | الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة السكندري على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة ٥ مواسم.
وقام اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد عقب الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.
ويلعب كريم يحيى معارًا في صفوف سموحة السكندري منذ يناير عام ٢٠١٩ حيث ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.
ولم يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف اللاعب من العودة إلى الفريق ليكون بديلا لأحمد فتحي والذي سينتقل عقب نهاية الموسم إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأحمر.