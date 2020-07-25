الامارات | زينيت يتوج بلقب كأس روسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن زينيت يتوج بلقب كأس روسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق زينيت سانت بطرسبرج بلقب كأس روسيا لكرة القدم بفوزه على خيمكي 1 /صفر اليوم السبت في المباراة النهائية.
ويدين زينيت بالفضل في هذا الفوز لأرتيم دزيوبا الذي سجل هدف الحسم قبل سبع دقائق من النهاية من ضربة جزاء.
وتوج زينيت بلقب كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته ثلاث مرات من قبل في أعوام 1999 و2010 و2016.
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