شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يركز على الضربات الثابتة خلال مران السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانهم، السبت، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى. ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية غدا أمام المقاصة في ختام تجاربه قبل استكمال المنافسات. المران شهد انضمام عبدالرحمن مجدى جناح الفريق الدولى للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه فيما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة سلبية، بينما أدى محمد مخلوف لاعب الوسط تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. المران شمل مجموعة من الجمل الفنية والخططية كان أهمها الضربات الثابتة، كما قام الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي جوميز بمنح اللاعبين عددا من التعليمات والتى من شأنها إصلاح أزمة ترجمة الفرص إلى أهداف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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