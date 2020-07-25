شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف سبب اعتذار بدر حامد عن منصبه بقطاع ناشئي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن بدر حامد، نجم النادي السابق، تقدم باعتذار عن عدم تولي منصبة كمدير لقطاع الناشئين في التشكيل الجديد.

وأضاف يحيي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اعتذار حامد جاء لظروف خاصة به.

كما أشار يحيى إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القادمة للاستقرار على المدير الجديد للقطاع.