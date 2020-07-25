شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد لاعبه المعار لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي، تجديد عقد لاعبه الشاب، المعار لسموحة، كريم يحيي، لمدة 5 مواسم لينتهي تعاقده في 2025.

وقال الأهلي في بيان، اليوم السبت، إن اللاعب وقع على بياض خلال جلسة جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

وأوضح الأهلي أن المدافع البالغ عمره 22 عاما لم يشترط شيئا في العقد الجديد.

ويلعب يحيى معارا إلى سموحة منذ يناير 2019 وحتى نهاية الموسم الجاري، وشارك يحيى في 22 مباراة بالدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.

وشارك يحيى في مباراة ودية مع منتخب مصر الأولمبي العام الماضي.

ويعود ظهوره الأول في الدوري إلى 3 فبراير 2019 حين دفع به المدرب عادل عبد الرحمن أساسيا ضد طلائع الجيش.

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