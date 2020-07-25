شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للمصري بصالة الجيمانزيوم بمعسكره ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، ظهر اليوم، مرانًا بدنيًا قويًا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب.

استمر المران لما يقرب من 90 دقيقة، أدى خلالها اللاعبون مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات تحت إشراف الدكتور عبدالحليم كامل، مخطط الأحمال التدريبية والذي حرص على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بكل دقة لتحقيق الاستفادة المرجوة.

هذا ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه المسائي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري للتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.