شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر ليس الأول.. 10 سقطات شهيرة لنجوم الكرة المصرية ‏عبر وسائل الإعلام ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي بمصر، خلال تصريحات تليفزيونية أشار خلالها إلى موجود مجاملات فجة لأندية ومنتخبات مصر خلال مشوارها القاري بالبطولات الأفريقية.

وكان «روقا» نشر مقطع فيديو، صباح اليوم، السبت، أكد خلاله على عراقة وعظمة أندية مصر، مشدداً على سوء فهم حدث في تفسير البعض تصريحاته.

التقرير التالي نستعرض من خلاله أبرز سقطات نجوم الكرة المصرية وتصريحاتهم التي أثارت لغط كبير في الشارع الرياضي بمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية.

أحمد شوبير.. تفويت وتزوير انتخابات

اعترف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بتزويره انتخابات مجلس الشعب بدائرته في محافظة الغربية في عام 2010، خلال تصريح تليفزيوني شهير، كما أكد شوبير أن الأهلي تساهل في مباراته أمام الاتحاد السكندري خلال مطلع التسعينيات ورفض اللعب بجدية من أجل عدم هبوط الفريق السكندري.

رضا عبدالعال «الحكم قاللي أقع في الـ 18»

تصريح مثير لرضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، حيث أكد خلال ظهوره على شاشة قناة دريم أن في فترة لعبه للنادي الأبيض كان هناك حكماً معروفاً بانتمائه للزمالك، وقال عبدالعال: «الحكم كان يعمل نفسه بيزعقلي ويقرب مني يقولي أقع في الـ18 وهديك بلانتي».

أسامة نبيه.. تفويت في غزل المحلة

كما اعترف أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، بأن قلبه لم يطاوعه لتسجيل هدف في شباك فريقه السابق الزمالك خلال انضمامه لصفوف غزل المحلة، مشيراً إلى أن الفرصة كانت سانحة له لهز الشباك البيضاء، لكنه لم يستطع فعل ذلك خلال مباراة الفريقين بكأس مصر مطلع الألفية الجارية.

عادل هيكل.. وأزمة عبده البقال

عادل هيكل، حارس الأهلي الشهير اعترف خلال تصريح تليفزيوني أن عبده البقال، أحد أشهر كشافي النادي الأحمر، تسبب في حصد الفريق عدة ألقاب من خلال دفع رشاوى لتفويت المنافسين بعض المباريات في واقعة شهيرة.

أبوتريكة يعترف بالتمثيل وبمساندة الحكام

ظهر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة في أكثر من مقطع فيديو يعترف خلالها بادعاء السقوط في منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء، كما أكد تريكة في تصريح تليفزيوني شهير أن الحكام تساند النادي الأحمر قائلاً: «الحكام علطول مع الأهلي تصفر».

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فاروق جعفر.. والتمثيل للحصول على ركلات جزاء

فارق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر، سبق أن اعترف بالتحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء، منها ركلة الجزاء الشهيرة أمام جيت تيزي أوزوا الجزوائري بدوري الأبطال 1984.

رضا سيكا.. هزيمة «الستة» مقصودة

وقال رضا سيكا، مدافع الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض تعمد الخسارة بسداسية أمام الأهلي في موسم 2001-2002، بعد اجتماع اللاعبين مع كمال درويش، رئيس النادي وقتها، من أجل إسقاطه.

عفت نصار.. تفويت خماسية كوتوكو

وأعلن عفت نصار، نجم الزمالك في التسعينيات أن فريقه كان متعمداً الخسارة بخماسية أمام أشانتي كوتوكو الغاني في دوري الأبطال 1987 من أجل الإطاحة بالمدير الفني للفريق، الإنجليزي باركر، والذي كان يريد الإطاحة بهم من النادي.

مصطفى يونس.. وفضائح قطاع الناشئين

فجر مصطفى يونس قائد الأهلي السابق مفاجآت عن وجود فضائح في قطاع الناشئين تخص المجاملات داخل الأندية الكبرى قائلاً: «اللي أمه حلوة يلعب واللي أمه صوتها حلو كمان يلعب».