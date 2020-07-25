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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هايسن: فان دايك أفضل مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
أشار اللاعب السابق غلين هايسن إلى أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أصبح "واحدًا من أفضل اللاعبين على الإطلاق" عندما يتعلق الأمر بخط الدفاع.
وقال هايسن: "فيرجيل فان دايك هادئ للغاية، وهو واثق جدًا. إنه أفضل بكثير مني مع الكرة. إنه واحد من الأفضل على الإطلاق. لاعب سريع جدًا الآن، وهذا ليس أسلوبي".
أضاف: "من المؤلم أنه بعد كل هذا الوقت لم يكن المشجعون قادرين على التواجد في الملعب لرؤيتهم يفوزون باللقب ولكن الأهم هو أنهم تمكنوا من إنهاء المهمة، يمكنك دائمًا احتفل مع الشجعين في وقت لاحق".
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