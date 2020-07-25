شكرا لقرائتكم إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا فى الترسانة بعد المسحة الطبية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت 6 حالات كورونا بنادى الترسانة الذى ينافس بدورى القسم الثانى بعد إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى على دفعتين أمس وأول أمس قبل عودة الفريق للتدريبات اليوم استعدادا لإستئناف دورى القسم الثانى يوم 20 سبتمبر المقبل .

وقام الجهاز الفنى للشواكيش بقيادة شاكر عبد الفتاح بعزل السداسى فى منازلهم ومطالبتهم باتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية خلال المدة التى حددتها اللجنة الطبية لإتحاد الكرة .

Advertisements

من ناحية أخرى ووافق مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق السعيد على تعيين محمد حسين مدربا لحراس مرمى الفريق الأول للكرة خلفا لعصام محمود الذى اعتذر عن الاستمرار في المهمة لظروف خاصة به ، وتعيين محمد حسين مدربا لحراس المرمى تعد ضمن سياسة إدارة الشواكيش التي تعتمد على أبنائها حيث يقود الجهاز الفني للفريق الأول جهاز فنى ترسناوى بقيادة شاكر عبد الفتاح كله من أبناء النادى.

وأعتذر عصام محمود، مدرب حراس مرمى الترسانة، عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية، وقال "أبلغت طارق سعيد رئيس الترسانة وشاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق باعتذارى عن الاستمرار فى منصبى لظروف شخصية، رغم المكانة المميزة للشواكيش فى قلبى، وبشكرهم كل مسئولى الترسانة خاصة طارق سعيد وشاكر عبد الفتاح على قبول الاعتذار.