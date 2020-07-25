الامارات | صالح الشهري يوقع للهلال.. وياسر القحطاني يوجه رسالة

شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشهري يوقع للهلال.. وياسر القحطاني يوجه رسالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق الهلال السعودي على توقيع لاعب الرائد صالح الشهري ليمثل الفريق حتى 2024 وذلك بعد الاتفاق مع إدارة الرائد على شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، لينهي الفريق بذلك واحدة من أهم الصفقات.

وكان الشهري قد انضم إلى الهلال السعودي في فترة انتقالات صيف عام 2019 قادماً من الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد إلا أن تألقه دفع إدارة الهلال لشراء عقده، بعدما خاض مع الفريق 13 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم بواقع سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وعقب التوقيع رسمياً مع الهلال وجه صالح الشهري رسالة للجماهير السعودية بعد توقيعه للزعيم بشكل نهائي لمدة 4 سنوات، وكتب الشهري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “خالص الشكر والتقدير للزعماء، جماهير الهلال كبير آسيا.. أرجو من الله التوفيق لاسعادكم دائماً يا عالميين”.

وتابع في تغريدته: “خالص الشكر والتقدير لجماهير رائد التحدي وأتمنى لكم التوفيق، وشكر وتقدير خاص لسعادة الرئيس فهد بن نافل وسعادة الرئيس فهد المطوع على الثقة والتعامل الراقي”.

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وبدوره حرص النجم السعودي ياسر القحطاني مهاجم الهلال ومنتخب السعودية سابقاً، على توجيه رسالة إلى صالح الشهري الذي وقع عقداً مع الزعيم لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صالح الشهري من وجهة نظري هو أحد أفضل ثلاث مهاجمين سعوديين حالياً، التجديد معاه خبر مفرح لنا كهلاليين، أتوقع له قيادة هجوم المنتخب بإذن الله، ما يقدمه في كل الدقائق التي يشارك فيها رغم قلتها إلا أنها فعّالة جداً وهذا يدل على عقلية إحترافية كبيرة، بالتوفيق يا بطل وتفرحنا دايماً”.

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