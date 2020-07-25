الامارات | الزمالك يتفاوض مع الهلال السعودي لضم الهداف السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع الهلال السعودي لضم الهداف السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة سعودية أن نادي الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على خدمات نجم الفريق السوري عمر خربين، في سعيه إلى دعم الفريق خلال الموسم القادم، بناء على طلب من مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي يرغب في التعاقد مع خربين (26 عاما).

وكان عمر خربين، قد شارك مع فريق بيراميدز المصري الموسم الماضي معاراً وشارك في 12 مباراة مع بيراميدز سجل فيها 6 أهداف و تمريرتين حاسمتين، وهو ما أثار إعجاب المدرب الأسبق للأهلي ومازيمبي بالمهاجم، ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر كما يخوض الفريق الأن عدداً من المباريات الودية استعداداً لعودة الدوري.

ولم يوفق اللاعب السوري بشكل كبير مع الهلال السعودي حيث سجل 5 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة شارك بها مع الهلال في الموسم الحالي.

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