الامارات | فاروق جعفر: مصر تأهلت إلى كأس العالم بفضل الحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: مصر تأهلت إلى كأس العالم بفضل الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لاعب نادي الزمالك السابق فاروق جعفر الجدل، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوراً كبيراً في هذا الأمر وأنه ساعد الأندية الإفريقية في الثمانينات.

وتلقى جعفر انتقادات حادة بسبب التصريححات التي أدلى بها لقناة الزمالك، قبل أن يخرج في تصريحات أخرى نشرها موقع يالا كورة المصري، مؤكداً أنه لم يكن يقصد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها على قناة النادي، مشيراً إلى أن مصر ستظل زعيمة الكرة الإفريقية.

وقال: "أنا لا أريد أن تفهم الناس تصريحاتي بشكل خاطئ، أنا لا أتحدث عن قوة الكرة المصرية وتعتبر مصر هي من أسياد الكرة في القارة الإفريقية في الأداء سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات".

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