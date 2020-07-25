الامارات | كلوب يكشف موقفه من تدريب المنتخب الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موقفه من تدريب المنتخب الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ردوده المبهمة على سؤال عن احتمال توليه قيادة منتخب بلاده.

وفي تصريحات لمحطة تلفزيون "سكاي" الرياضية، قال كلوب:" لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال، فأنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلا للدوري الألماني أو الكأس أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر".

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأنه دائما ما يقول نفس الشيء عن هذا الموضوع،" لأن الحقيقة هي: لا أزال هنا متعاقدا لمدة أربع سنوات أخرى، وبالتأكيد من المنظور الحالي، لا اعتزم أن أكمل هذا (العقد) على الأقل، أقول على الأقل".

وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، قال كلوب: " من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع، تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق".

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كان كلوب صرح مؤخرا لإذاعة (إس دبليو آر) بأنه عازم على العودة إلى ألمانيا في مرحلة ما " من أجل الحياة بالقطع، بعد انتهاء مشواري، وعلى الأرجح جدا في ماينز".

يشار إلى ان كلوب كان لاعبا ثم مدربا في ماينز في الفترة بين 1990 حتى 2008.

وقاد كلوب ليفربول للفوز ببطولة الدوري وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي منذ 30 عاما.

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