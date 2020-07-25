الامارات | مبابي يوجه الشكر للجماهير على رسائلها وقلقها عليه

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يوجه الشكر للجماهير على رسائلها وقلقها عليه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الشكر إلى جماهير الفريق اليوم السبت على رسائلهم إليه وقلقهم عليه بعد الإصابة ، التي تبدو خطيرة ، والتي تعرض لها خلال المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا.ولم يكشف النادي عن تفاصيل الإصابة حتى الآن ولكن يبدو أن فرص مشاركة اللاعب في دوري أبطال أوروبا ، لدى استئناف المسابقة الشهر المقبل ، أصبحت محل شك.
واستبدل اللاعب بعد نصف ساعة من المباراة ، التي شهدت فوز فريقه 1 / صفر على سانت اتيان مساء أمس الجمعة وتتويجه بلقب الكأس.
وكتب مبابي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت "الاستيقاظ كفائز ، ليس هناك شعور أفضل من هذا".
وأضاف : "أشكركم جميعا على رسائلكم. إنها تعني الكثير بالنسبة لي. قبلاتي لكم جميعا ، واستمتعوا بعطلتكم الأسبوعية".
ولدى تسلمه ميدالية المركز الأول من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قال مبابي للرئيس الفرنسي "إنه شرخ بسيط".
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