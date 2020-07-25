شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر.. ومفاجآت خلال الحفل بمتحف الحضارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق استعدادًا للمونديال، مشيرًا إلى أن القرعة هي الاختبار الأول وشرارة الانطلاق التي ستخطف أنظار العالم التي ستتحول مصر إلى بؤرة اهتمامها، والتي ستقام في الخامس من سبتمبر المقبل، بعد موافقة الاتحاد الدولي.

وشدد على أن الدولة تدعم المونديال بكل طاقتها وبكل قوتها لأن الجميع يعي أهميته جيدا، كونه الحدث الأبرز على الساحة الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يتابعان حركة العمل بشكل يومي، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للخروج بالشكل الأمثل، ويقدمان كل سبل الدعم المادي والمعنوي لجعل الحدث العالم في أفضل صورة ممكنة.

وأوضح نصر أن الجميع يتكاتف ويعمل بكل ما أوتي من قوة لظهور مصر بمظهر حضاري يخطف أنظار العالم، خاصة أن المونديال لأول مرة في التاريخ يقام بمشاركة ٣٢ دولة، والطريف أنه لآخر مرة سيكون من تنظيم دولة واحدة وهو اختبار حقيقي لقدرات مصر العظيمة التي نثق تماما في قدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية في مختلف الألعاب، خاصة عندما يكون مونديال الكبار للعبة الشعبية الثانية على مستوى العالم، وللعلم آخر مونديال كان بمشاركة دولتين من الدول العظمى وهى ألمانيا والدنمارك، وهو دليل جديد على ثقة العالم في مصر.

وعن القرعة، أكد نصر أن هناك مفاجآت نخطط لها من أجل نيل رضا ضيوف مصر وتعبير أم الدنيا عن نفسها في ظل عصر النهضة الذي نعيشه جميعا مع الرئيس السيسي. مشيرا إلى أن متحف الحضارات تم اختياره بعناية، وهو مكان راق وجديد لم يستضف مناسبات كبرى من قبل، ونحن نحرص على أن يقدم مونديال اليد كل جديد للعالم.

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