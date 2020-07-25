شكرا لقرائتكم خبر عن دانا شوقي: فريق سيدات طائرة الأهلي جاهز لحصد كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت دانا شوقي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، عن سعادتها بالعودة واستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعد غياب طويل، بسبب انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة الماضية.

وأضافت «دانا» أن الفريق قبل توقف النشاط كان في قمة مستواه البدني والفني، مما أهل الفريق بقوة لحصد بطولة الدوري، مؤكدة أن اللاعبات عُدنَ للتدريبات بقوة وجدية، ويسعين لاستعادة اللياقة البدنية في أسرع وقت.

وأشارت إلى أن الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنزل والتدريبات بشكل مستمر، مع تطهير وتعقيم الأدوات قبل وبعد التدريب، تنفيذًا لتعليمات إدارة النادي، خاصة في التباعد بين اللاعبات، سواء قبل المران أو بعده.

وأكملت لاعبة الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، تحدث عن عودة التدريبات بشكل تدريجي لتجنب الإصابة مع وضع برنامج بدني مكثف خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الجاري والاستعداد للموسم المقبل بشكل جيد لحصد جميع البطولات.

وقالت لاعبة الأهلي، إن الفريق يضم العديد من الخبرات ولن يتأثر بالغياب الطويل عن التدريبات، وقادر على العودة بأسرع وقت للياقة المطلوبة لحصد البطولات هذا الموسم وكذلك في الموسم الجديد.

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