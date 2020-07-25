شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد محترفينا (3): إصرار «حجازي» للعودة مع تراجع نسبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي الموسم الكروي في دوري التشامبيونشيب الإنجليزي بصعود ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز وفي انتظار تحديد المتأهل الثالث من الملحق بين بينتفورد وفولهام وكارديف وسوانزي.

في السطور التالية نعرض لكم حصاد محترف من محترفينا في الخارج ضمن سلسلة «حصاد المحترفين».

أحمد حجازي «احمد السيد السيد حجازي» – 29 عامًا – من مواليد محافظة الإسماعيلية، بدأ في النادي الإسماعيلي وانتقل إلى فورنتينا الإيطالي ومنه إعارة لبيروجيا، قبل أن يعود للأهلي ويخرج مرة أخرى منذ موسمين لصفوف وست بروميتش ليخوض موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم موسم في التشامبيونشيب فشل الفريق فيه في الصعود محتلًا المركز الرابع وخاض الملحق وخرج على يد أستون فيلا الذي صعد حينها بعد الفوز على ديربي كاونتي.

«حجازي» طوال تاريخه حصد أربع بطولات وجميعها بطولات محلية مع الأهلي (بطولتي دوري وبطولة كأس وبطولة كاس سوبر).

ماذا قدم «حجازي» هذا الموسم؟

شارك حجازي هذا الموسم مع الفريق في 1554 دقيقة تحت قيادة المدير الفني «بيليتش»، بينما الموسم الماضي شارك في 3620، أي أن نسبة مشاركة «حجازي» قلت للنصف، وشارك «حجازي» في 20 مباراة منها 14 مباراة كأساسي ومبارتين كبديل ومبارتين مع فريق الشباب وسجل «حجازي» هدفًا وحيدًا أمام هال سيتي وتعرض للطرد مرة واحدة في نفس المباراة.

غاب «حجازي» عن 11 مباراة مع الفريق في افتتاح الموسم للإصابة وبدأت مشاركته الأولي في المباراة الـ 12 للفريق أمام ميدلسبروه وشارك في دقيقة واحدة،

أرقام أحمد حجازي

الموسم الماضي شارك حجازي في 43 مباراة بالكامل، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، أمام هذا الموسم فالمدافعين الإنجليزيين كيل بارتلي، 29 عامًا، القادم للفريق موسم 18/19 من سوانزي، وسيمي أجايي، 27 عامًا، القادم من ريثرهام يونايتد كان لهما نصيبًا في المشاركات أكثر من «حجازي».

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معدل أرقام «حجازي» هي متوسطة نسبيًا، معدل استخلاص الكرة 1.3 خلال المباراة بينما المتوسط الخاص بمدافعي الفريق 1.8، أما معدل «حجازي» في تشتيت الكرات هو 4.4 تشتيت في المباراة الواحدة، وهو مقارب لمعدل مدافعي الفريق 4.5 تشتيت في المباراة الواحدة.

أرقام أحمد حجازي

استمرار «حجازي» في إنجلترا هذا الموسم هو يحسب للاعب ولكن يبقي السؤال المطروح، هل سيكون لـ«حجازي» نصيبًا من المشاركة مع الفريق في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالطبع الفريق سيبرم صفقات جديدة بعد الانتعاشة المادية التي سيتحصل عليها الفريق، الفريق يضم العديد من الأسماء مثل «جيبس» و«تاوسند» في الدفاع والكابتن «ليفرمور» وتشارلي أوستين وروبنسن كانو في الهجوم ومع بزوغ العديد من الأسماء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهبوط نورويتش والأقرب بورنموث وواتفورد يظل هناك العديد من الأسماء التي قد تنافس «حجازي» في قلب الدفاع بخلاف كيل بارتلي و«أجايي».