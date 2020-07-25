صحف جزائرية ومغربية تبرز تصريحات فاروق جعفر وتصفها بـ«القنبلة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف ووسائل الإعلام العربية بتصريحات فاروق جعفر، لاعب المنتخب الوطني والزمالك السابق، والذي أكد من خلالها وجود مجاملات تحكيمية للمنتخب المصري والأندية المصرية خلال حقبة الثمانينات، مما أسفر عن تأهل الفراعنة لمونديال 90 بإيطاليا.
وعنونت صحيفة «المنتخب» المغربية صدر صفحتها الرياضية بمانشيت حمل عنوانا «مصري يعترف بمجاملة الحكام للأندية المصرية في البطولات الأفريقية».
بينما وصفت صحيفة النهار الجزائرية تصريحات فاروق جعفر بـ«القنبلة»، قائلة: «فجر فاروق جعفر، أسطورة كرة القدم المصرية، قُنبلة حقيقية، عندما كشف بأن الفراعنة منتخبا وأندية استفادوا من دعم التحكيم على مر السنين.
ولفتت إلى أن النجم الأسبق لنادي الزمالك صرح في تصريحات للقناة الرسمية للنادي: «في الثمانينات والتسعينات، الحكام كانو يُساعدوننا».
وأشارت الصحيفة إلى تصريح «جعفر»: «لم نكن لنتأهل لمونديال 1990 لولا دعم التحكيم، لقد كانو يطلبون منا ما الذي نريده سواء ضربات جزاء أو بطاقات حمراء للمُنافس”.
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