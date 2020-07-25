شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية العينة السادسة لطارق العشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت العينة السادسة التي أجراها طارق العشري، المدير الفني لفريق النادي المصري، سلبية إصابته بفيروس كورونا. وأجرى لاعبو المصري، ظهر اليوم السبت، المسحة السادسة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها اتحاد الكرة للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق الدوري. وينتظر أن يعلن مسؤولو اتحاد الكرة نتيجة بقية العينات للاعبي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة. . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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