شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يشكون الإرهاق بعد ودية الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي المصري من الإرهاق، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة طلائع الجيش الودية الأخيرة، فضلًا عن رفع المعدلات التدريبية من قبل الجهاز الفني لهم الفترة الأخيرة.

وأدى لاعبو الفريق مرانًا قويًا ظهر اليوم، السبت، داخل صالة الجيمانزيوم بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب.

ويُنتظر أن يخفض طارق العشري، المدير الفني للفريق، المعدلات التدريبية في المران المسائي المقرر، السبت.